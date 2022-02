Sanremo 2022, "quello tutto femmina...". Vittorio Sgarbi da censura, la Autieri costretta a intervenire

13 febbraio 2022 a

a

a

Vittorio Sgarbi, ospite di Serena Autieri a Dedicato, su Rai uno, parla del Festival di Sanremo e passa sotto la sua lente tutti i cantanti che hanno partecipato all'ultima edizione. Il critico d'arte, per esempio, su Michele Bravi, dice: "Poi c’era quell’altro, che cantava la canzone di Battisti, che si chiama Bravi, tutto femmina".

Belen e il video intimo rubato: "Uno stupro mentale. Cosa mi disse il giudice". Umiliata in Procura

A quel punto si sentono delle risate e la conduttrice prova a intervenire ma non riesce a rimediare la situazione: "Non si può dire… Adesso i cantanti hanno un po’ questo modo di vestirsi in maniera stravagante". Lo stesso argomento viene fuori in seguito e di nuovo Serena Autieri cerca di metterci una pezza: "Non c’è niente di male", ha detto infatti quando Vittorio Sgarbi ha rilanciato: "Michele Bravi molto elegante, tutto femmina".

"Sono vivo per miracolo". Umberto Smaila e il faccia a faccia con Mike Tyson in Sardegna: il dettaglio fisico raccapricciante del pugile

Il "feroce" Sgarbi ha invece elogiato l'eleganza di Noemi che ha addirittura paragonato alla Venere di Botticelli. Il critico l'ha molto apprezzata anche perché in lei non c'era "quella volontà di dover scandalizzare, ma una naturale eleganza".

"Ma quand'è che senza la mammina...". Michelle Hunziker, umiliazione estrema: chi bastona così Aurora Ramazzotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.