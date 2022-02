Il Cantante Mascherato, lo sfregio di Aldo Grasso: "Milly Carlucci con la sua scuderia..."

14 febbraio 2022 a

Il Cantante mascherato? Solo uno spin-off, per non dire brutta copia, di Ballando con le stelle. È il giudizio espresso nell’edizione odierna del Corriere della Sera da Aldo Grasso, che non ha gradito la prima puntata della terza edizione del format ideato in Sud Corea e adattato alla prima serata di Rai1.

“Con la sua scuderia di volti - scrive Grasso in relazione alla conduttrice del programma - l’atmosfera lustrini e paillettes, la sua conduzione identica dai tempi di ‘Scommettiamo che’, la sua giacchetta spallata, Milly Carlucci gestisce con piglio deciso una festa generalista dell’iconografia non poco camp, un mondo coerente nelle sue varie manifestazioni, benedetto dal direttore Stefano Coletta in prima fila tra il pubblico”.

Grasso ha poi ripercorso il funzionamento dello show di Rai1: “Più prestigiosi e inaspettati sono i partecipanti, più il gioco e lo stupore salgono di livello: nella versione italiana, la competizione è più limitata perché il cerchio delle possibilità si restringe sostanzialmente al piccolo mondo dei vip che bazzicano l’intrattenimento Rai. lcuni ospiti di puntata, pur non essendo in costume, sembrano a loro volta maschere di sé stessi e la giuria in studio (a cui si è aggiunta quest'anno Arisa; in quota scuderia Carlucci?) dovrebbe contrastare il tedio consapevole, ma spesso fanno più ridere i commenti su Twitter”.

