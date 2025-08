Gabriella Carlucci esalta Giorgia Meloni: "Sì per favore!", sinistra a pezzi

Il primo post chiedeva agli utenti di dare un voto da 1 a 10 su quanto fatto finora dal presidente del Consiglio. E lei non ha avuto il minimo dubbio: "10". Subito dopo ha risposto anche a una domanda ancora più specifica: "Giorgia Meloni merita un altro mandato?". " Siiiiiiiii, per favore!!!! ", il parere di Gabriella Carlucci.

Da oggi Giorgia Meloni ha una sostenitrice in più: Gabriella Carlucci . Si tratta della sorella di Milly, la celebre conduttrice di Ballando con le Stelle. La showgirl ha lasciato un commento sotto alcuni post pubblicati su Treads che celebravano l'operato della leader di Fratelli d'Italia.

A dir la verità, sono tantissimi i commenti positivi sull'operato del governo Meloni. "Il miglior voto senza numeri - ha scritto Pino -. Il governo di Giorgia Meloni mi ha fatto sentire di nuovo italiano. Andate avanti con il vostro coraggio, il vero popolo italiano è con voi", "La Meloni sa governare - spiega Vincenzo - e lo riconoscono economisti in tutta Europa. Lasciatela lavorare le vostre critiche inventate non ci interessano", "Non dare retta agli invidiosi che vanno avanti a Maalox......Si tutta la vita", il pensiero di Fabrizio. Insomma, un vero e proprio plebiscito social.