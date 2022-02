Drusilla Foer "promossa in prima serata": clamoroso in Rai, quale programma le affidano dopo Sanremo

18 febbraio 2022 a

a

a

Drusilla Foer tornerà presto su Rai1 per condurre uno show in prima serata. L’indiscrezione arriva da Giuseppe Candela. “Effetto Sanremo sui palinsesti di Rai1 - scrive il giornalista nella sua rubrica su Dagospia - dopo aver convinto tutti sul palco dell’Ariston, Rai1 ha deciso di puntare su Drusilla Foer promuovendola alla conduzione di un nuovo show in prima serata”.

Drusilla Foer-choc sul marito? "Cosa non capite sulle sue lacrime": la fucilata di Selvaggia Lucarelli

Ma di cosa si tratta? Per il momento sono noti alcuni dettagli: “L’alter ego di Gianluca Gori affiancherà Francesco Gabbani e Nino Frassica alla conduzione di ‘Ci vuole un fiore’, lo show ‘green’ prodotto da Ballandi in onda venerdì 1 e 8 aprile”. Insomma, Drusilla Foer è sulla cresta dell’onda: ricordiamo che si tratta di un personaggio di fantasia magistralmente interpretato da un attore. Dopo aver riscosso grande successo alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2022, Drusilla ha fatto parlare ancora di sé con un’ospitata nel salotto di Verissimo.

"Perché Drusilla Foer non è un bel segnale". La voce fuori dal coro: bomba sul Festival

In particolare un passaggio dell’intervista ha mandato in tilt i telespettatori meno preparati, che non hanno compreso come le dichiarazioni - con tanto di lacrime - sul marito scomparso Harvé de Foer fossero semplicemente una prova attoriale. “Io sono tuttora madame Foer anche se lui non c’è più”, aveva dichiarato Drusilla facendo commuovere anche Silvia Toffanin.

"Tutti a parlare di Drusilla, ma...". Bomba Crosetto: chi c'è davvero dietro la Foer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.