Tananai e Chiara Ferragni? Un qualcosa di impensabile: la foto che li smaschera, beccati così

Strano, ma vero: tra i personaggi del momento c'è Tananai, ultimo in classifica a Sanremo 2022 ma in altissimo nelle classifiche di ascolto su Spotify e dintorni, Twitter compreso. Già, una parabola incredibile: semi-sconosciuto fino a un mese fa, ora invece è sulla bocca di tutti. Il cantante ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua ironia. E, ora, si scopre un legame con... Chiara Ferragni.

A notare il dettaglio è Vanity Fair. Il punto è che Chiara Ferragni, a New York, ha sfoggiato la giacca che potete vedere qui in calce, in un post che ha pubblicato su Instagram direttamente da Times Square, epicentro del divertimento della Grande Mela.

Video su questo argomento Sanremo 2022, Tananai tutto da ridere: la folle esultanza per l'ultimo posto al Festival

E che c'entra Tananai? Presto detto: si tratta della stessa identica giacca che il cantante aveva sfoggiato a Sanremo, direttamente dal palco dell'Ariston. Insomma, la regina delle influencer italiane, di fatto, si è ispirata al look dell'artista e cantante più chiacchierato del momento. Una sorta di investitura, per Tananai, che aggiunge al suo personaggio una nuova "spilletta", un nuovo tassello destinato a renderlo sempre più popolare.

