Tananai, "e poi chissà questa notte...": una strana frase, che cosa gli sta succedendo?

20 febbraio 2022 a

a

a

Operazione-trionfo. Potremmo sintetizzare così le ultime settimane di Tananai, passato dall'ultimo posto in classifica al Festival di Sanremo 2022 all'essere il personaggio del momento. Ascoltatissimo su Spotify e seguitissimo su Twitter e Instagram, con la sua simpatia sta conquistando tutta Italia.

Un amore sbocciato, forse, con il video tutto da ridere che aveva pubblicato dopo aver scoperto di essere arrivato ultimo a Sanremo: un'esultanza scomposta pubblicata sui social con cui aveva dimostrato tutta la sua leggerezza e la sua ironia.

Di lui, ora, si parla anche per il fatto che Chiara Ferragni, direttamente da New York, abbia sfoggiato una giacca uguale identica a quella che lui aveva indossato direttamente sul palco dell'Ariston. Per Tananai, una sorta di incoronazione, quella ricevuta dall'influencer più seguita d'Italia.

Tananai e Chiara Ferragni? Un qualcosa di impensabile: la foto che li smaschera, beccati così | Guarda

E insomma, Tananai è sotto i riflettori. E non sfugge più nulla. Nemmeno l'ultima fotografia pubblicata su Instagram. Eccolo, sorridente e con le buste della spesa in mano, alle spalle dei locker gialli. E a corredo dello scatto, il commento: "Linguine allo scoglio e poi chissà dove ci porterà la vita questa notte, boh". Così sabato sera, verso ora di cena. E la notte... boh.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.