Tananai, la paura e lo sfogo: "Sono schiaffi in faccia pesanti"

Dall'ultimissimo posto a Sanremo al debutto su palchi internazionali: è la parabola di Tananai, che si prepara a portare la sua musica oltreconfine. Il cantautore milanese, che festeggerà i 30 anni l’8 maggio, partirà per il suo primo tour europeo con date a Londra (il 17 aprile), Barcellona, Amsterdam e Bruxelles. "Non canterò in lingua straniera, abbiamo già fatto un miracolo nel riuscire a farmi cantare in italiano", ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera.

Durante la chiacchierata con il quotidiano, l’artista ha aperto il cuore su diverse tematiche: l’ansia diffusa tra i giovani, l’impatto del successo post-Sanremo e il suo desiderio di diventare padre. All’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, Tananai è oggi uno dei volti più seguiti della scena pop italiana e una figura ispirazionale per molti ragazzi. La sua influenza è stata riconosciuta anche a livello internazionale: l'Onu lo ha invitato a tenere un intervento al Global Citizens Model United Nations 2025, tenutosi nella prestigiosa sede del Palazzo di Vetro a New York, davanti a una platea di studenti universitari da tutto il mondo.

"Ho improntato il discorso come una chiacchierata fra amici - spiega l’artista - perché ho capito che, più che ascoltare una lezione, mi sento bene quando parlo con un amico che mi dà una chiave di lettura diverse per essere più sereno". Nel suo intervento, il cantante ha messo in evidenza come la pressione e l’ansia stiano diventando compagni costanti per le nuove generazioni: "Questo è un po’ il nemico della serenità, fa dimenticare che le cose che ci fanno stare bene si fanno in primis per se stessi, non per dimostrare che si è qualcosa. Poi c’è l’incertezza del futuro, nel mondo del lavoro, nella società, nel pensare che possano esplodere altre guerre o pandemie. Sono schiaffi in faccia pesanti", ha rimarcato.

La carriera di Tananai ha preso slancio proprio dopo il suo ultimo posto al Festival di Sanremo 2022, trasformando quella che poteva sembrare una sconfitta in un trampolino. Le sue hit continuano a scalare le classifiche radiofoniche e dominano le playlist digitali. "È stato merito mio fino ad un certo punto e molto delle persone che mi sono state vicine - continua Tananai - se non ci fossero stati i miei amici, la mia ragazza e la mia famiglia in quei giorni, non sono sicuro che ce l’avrei fatta. Non voglio si pensi che esistono superumani", ha concluso Tananai.