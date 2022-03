Melissa Satta, "perché sono nata a Boston": ciò che nessuno sapeva sulla showgirl

Francesco Fredella 10 marzo 2022 a

Melissa Satta rompe il silenzio e decide di raccontarsi in una lunga, ed esclusiva, intervista. Per la prima volta svela tante cose della sua vita (di cui parla raramente poiché non si concede mai a interviste). La Satta, che è stata legata a Boateng, spiega perché è nata a Boston, dove ha vissuto fino all'età di 5 anni. Suo padre è originario della Sardegna, ma cresciuto a Roma. Di professione architetto urbanista con la passione dei viaggi. Sempre secondo quello che racconta la Satta al magazine F "ha deciso di prendere una seconda laurea ad Harvard, uno dei college più esclusivi in America". Quindi è avvenuto così il trasferimento negli States.

Anche la madre di Melissa faceva la stessa professione: designer d’interni. L'ha seguito in capo al mondo e per ben 10 anni la coppia ha vissuto in America. Melissa è nata il 7 febbraio 1986, nel 1991 la famiglia è tornata in Italia. Quindi il trasferimento a Porto Cervo, in Sardegna, dove il padre lavora a lungo. Melissa frequenta le scuole medie e parla di un'infanzia stupenda. Fa sport: karate, bici, barca a vela, tennis, calcio (gioca anche nel campionato di C1).

La popolarità arriva quasi casualmente. Melissa s'incammina sulla strada della televisione dopo la Maturità. Decide di lasciare la Sardegna per trasferirsi a Milano e studiare allo Iulm. Ma contemporaneamente s'iscrive ad un'agenzia come modella poi arriva Striscia la notizia, una grande occasione. Ed ecco arrivare la popolarità. In pratica, la tv s'innamora subito di lei. Arriva anche l'amore: Boateng, uno dei calciatori più conosciuti. La favola finisce presto.

