Verissimo, Melissa Satta vuota il sacco: "Quel dolore resta per sempre". Colpo bassissimo di Boateng, perché è finita (davvero)

Grande ritorno per Melissa Satta. L'ex Velina di Striscia la Notizia sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 29 gennaio. Qui, stando alle anticipazioni diffuse dal programma di Canale 5, la Satta ha ripercorso la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng e l'inizio di un nuovo amore con Mattia Rivetti. "Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto - ha ammesso parlando della separazione dal calciatore del Milan che non è dipesa da lei - è stato un duro colpo perché non me l'aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene".

Ma Boateng non è stato l'unico giocatore con il quale la Satta ha avuto una relazione. Prima di lui Bobo Vieri. Una storia d'amore iniziata quando la modella aveva solo 19 anni. "Vieri aveva molti più anni di me ed è stato un rapporto molto diverso da tutti gli altri, ma che mi ha formato. È stata una persona che mi è servita molto per la mia vita. Ho un bellissimo ricordo di quel tempo".

Ora però è acqua passata. Nella sua vita c'è spazio solo per il giovane imprenditore Rivetti e il figlio Maddox, avuto otto anni fa da Boateng. Tra i due sembra esserci feeling. "Mattia è una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose". I due sembrano fare sul serio, tanto che la 35enne non ha escluso un secondo figlio.

