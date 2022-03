Fedez e la malattia, "perché oggi è una giornata decisiva". Chiara Ferragni prega: tensione e commozione

22 marzo 2022 a

Forza Fedez! Tutti stretti attorno al cantante, Federico Lucia all'anagrafe, che nei giorni scorsi ha rivelato sui social di dover fare i conti con una brutta malattia. Il rapper non è però entrato nel dettaglio, insomma ha spiegato che per ora non vuole rivelare cosa lo ha colpito.

Lunedì sera Fedez è tornato a parlare di quanto gli sta succedendo, spiegando che oggi, martedì 22 marzo, per lui sarà una giornata decisiva. Dunque ha ringraziato amici, fan, rivali e soprattutto Chiara Ferragni, perché tutti, ora, gli stanno vicini. E non può essere altrimenti.

In una story, Fedez ha scritto: "Domani per me sarà una giornata importante. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo", ha concluso Fedez in un messaggio toccante. La tory è stata rilanciata anche da Chiara Ferragni, con una serie di emoticon che significano speranza e preghiera.

