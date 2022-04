Fedez, "confuso dal clima di festa": un impensabile ritorno a casa, subito dopo essere entrato...

01 aprile 2022 a

"Tornare a vivere": Fedez usa queste poche ma importanti parole per descrivere la gioia del ritorno a casa e soprattutto dell'incontro con i suoi due figli, Leone e Vittoria, che lo hanno accolto a braccia aperte, tra palloncini e festeggiamenti. Il rapper, infatti, ieri è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove ha subito un'operazione per rimuovere un tumore al pancreas.

Dopo giorni complicati, insomma Fedez ha ritrovato la voglia di sorridere accanto ai suoi figli. A divertirlo è stato soprattutto il suo primogenito che, evidentemente confuso per l'atmosfera di festa a casa, al padre ha detto: "Buon compleanno papà". E il cantante - che nel frattempo riprendeva la scena col telefono - è immediatamente scoppiato a ridere. "Lello un po' confuso da questo clima di festa", ha scritto il rapper pubblicando il video.

Sotto alla foto in cui Fedez sorride e abbraccia i suoi due figli, con accanto una raccolta di palloncini a forma di cuore con la scritta "welcome back home", non sono mancati commenti di sostegno e solidarietà. Tra i vip che hanno voluto inviare un messaggio affettuoso al cantante c'è ovviamente la moglie Chiara Ferragni, ma ci sono anche Elisabetta Gregoraci, Orietta Berti, Sabrina Ferilli, Amadeus e molti altri ancora.

