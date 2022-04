Matteo Berrettini, addio alla Tomljanovic? "Mano nella mano": Con chi lo hanno beccato

04 aprile 2022 a

Torna di nuovo al centro dell’attenzione il tennista Matteo Berrettini, ma questa volta il tennis non c’entra, il motivo è la sua nuova fiamma. Ha già dimenticato quindi l’ex Ajla Tomljanovic? Sono sempre più frequenti i rumors sulla rottura con la tennista professionista Aijla, anche se i due non hanno mai lasciato dichiarazioni al riguardo. Eppure lei ha eliminato da tempo ogni traccia della loro relazione dai canali social e allo stesso tempo Berrettini non si preclude una serata mondana in compagnia di una nuova possibile fiamma.

Very Inutil People riporta che il 25enne sia stato avvistato nella notte tra l’1 e il 2 aprile 2022 al Sanctuary, conosciuto locale romano, e accanto a lui un’alta ragazza dai capelli castano chiari: si tratta della modella 22enne Meredith Mickelson nata ad Atlanta (Georgia), nota soprattutto al pubblico di Instagram con i suoi quasi 3 milioni di followers. “I due sono rimasti nel locale per circa un’ora, prima di andarsene insieme mano nella mano”, aggiunge la fonte.

La modella viaggia spesso per lavoro tra Europa e Stati Uniti, e di recente è atterrata in Italia come ha testimoniato prontamente su Instagram. Dunque non è da escludere che i due si siano incontrati visto che il tennista è rientrato in Italia per un intervento alla mano destra a causa di un infortunio. Non si hanno fonti certe che i due stiano intraprendendo una conoscenza più approfondita o se il tutto si sia fermato ad una serata insieme, fatto sta che la modella ha iniziato a seguire il tennista su Instagram, il quale però non ha ancora ricambiato. Quale sarà la prossima mossa?

