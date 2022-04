Fedez dopo l'operazione, ecco come copre la cicatrice: una foto impensabile

05 aprile 2022 a

Fedez è tornato a casa. Il rapper sta bene dopo l'operazione che l'ha costretto al ricovero in ospedale e a una grande cicatrice sull'addome. Per questo, come spiegato dal rapper, per qualche giorno sarà costretto a indossare una panciera. Il cantante, senza dimenticare di essere il marito di Chiara Ferragni, ha deciso di "modificare" l'indumento contenitivo. Come? Con il noto "occhio", il logo del brand dell'imprenditrice digitale.

Non manca poi la battuta al figlio Leone. Fedez ricorda al piccolo che "fare un tarocco" è una "cosa illegale" e che la polizia li "potrebbe arrestare". Una frase che fa scoppiare il figlio in un pianto. Alle immagini della panciera, la Ferragni si complimenta con il marito: "L'hai fatto bene" per poi aggiungere il suo autografo.

Lo scorso 31 marzo Fedez ha potuto fare ritorno dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato operato per un raro tumore al pancreas. Ad annunciare la malattia che lo aveva colpito era stato lui stesso attraverso un video su Instagram. "Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto", erano state le sue parole.

