Verissimo, Albano Carrisi "ridicolizzato in paese". Jasmine: "Com'era costretto a vivere"

Anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, arriva a Verissimo per raccontarsi senza segreti, senza filtri. Un'intervista intimistica, profonda. In una clip realizzata a Cellino, la figlia di Al Bano racconta i luoghi del cuore di suo padre. "E' nato in una piccola casa nel paese, erano in quattro a viversi", dice Jasmine. "Non erano soli: in casa c'erano anche gli animali, conigli, galline...". Un'altra storia rispetto a quella attuale, una storia del sud contadino che ha formato Al Bano: una delle voci che tutto il mondo ci invidia. "Senza riscaldamento e con il bagno all'esterno. E' partito dal nulla per arrivare dove è adesso", racconta ancora Jasmine.

"Mi piace che abbia continuato a rispettare le sue origini, visto che vive a Cellino da sempre. A scuola, i suoi professori, decisero di farlo cantare davanti a tutti ed ebbe un blocco", dice. "Oggi quando passeggio nel bosco rivivo i passi di mio padre, che l'ha sempre amato".

Carrisi raccontato da Jasmine. La rivincita di Al Bano, che da giovanissimo - come racconta sua figlia - cantava nelle feste di piazza e qualcuno del paese lo ridicolizzava. "Un giorno pagherete per sentirmi cantare", diceva Al Bano. "Così è stato", conferma Jasmine. "L'idolo di papà era Domenico Modugno e quando venne a conoscenza di un suo concerto in Salento - a San Pietro - prese la sua bicicletta dopo aver lavorato nei campi. Quel concerto cambiò la sua vita. Papà ti voglio bene", Jasmine Carrisi fa venire i lucciconi ad Al Bano in studio a Verissimo.



