GF Vip, Manila Nazzaro svela i cachet: "Cifre incredibili, cosa guadagnavano"

Manila Nazzaro torna a parlare del Grande Fratello Vip, e questa volta per il format Non Succederà Più. Lo fa ripercorrendo tutta la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia e aggiungendo qualche dettaglio inedito. Manila ammette che aveva capito che Jessica Selassié sarebbe stata una possibile vincitrice in quanto aveva notato che stava conquistando il pubblico intero con i suoi racconti. Ce n’è uno in particolare che la donna ha notato suscitare grande approvazione: il coraggio di dire davanti a tutta Italia che era da molto tempo che non aveva rapporti con un uomo. Un errore però commetteva secondo Manila: parlava troppo spesso di denaro. “Lei sbagliava a parlare della questione economica” spiega la Nazzaro e continua: “C’erano con noi personaggi che guadagnavano cifre incredibili, le dicevo di non buttare semplicemente sul discorso denaro la sua vittoria. Tutti lavoriamo per soldi, tutti abbiamo fatto questo percorso anche per una questione economica”

Ma chi sono quindi questi gieffini che hanno guadagnato cifre stellari? Sembrerebbe secondo alcune indiscrezioni che le più pagate siano state Katia Ricciarelli e Raffaella Fico con un budget settimanale di 15mila euro. Manila conferma il fatto che c’erano vip all’interno della casa che percepivano un compenso molto alto, ma subito dopo ritorno ancora una volta a parlare della vincitrice del reality: “Clarissa è lo specchio di una generazione social che si esprime così. Lei ha creato un disagio a me che sono una donna risoluta e strutturata. […] Quando sono uscita ho chiesto a Clarissa che cosa avesse scritto lei mi ha detto ‘Boh’ e se ne è andata. Questa non è la modalità per dire qualcosa a una persona”. Le parole della moglie di Lorenzo Amoruso sono piene di dispiacere in quanto non si aspettava che una volta finita l’esperienza la ragazza la accusasse sui social di avere la doppia faccia.

L’ex gieffina spende poi parole di amicizia verso i suoi ex compagni Delia Durane e Alex Belli: “Sono molto amica anche di Alex. È una persona che io adoro, super generosa e questo non me lo deve togliere nessuno. Alex e Delia sono innamoratissimi. Non era finzione. […] Sarò per sempre riconoscente a lui per tante cose e avrà sempre un pezzo del mio cuore”. Manila conclude l’intervista dichiarandosi contenta del percorso fatto e ammettendo che rifarebbe tutto da capo, senza nessun rimpianto.

