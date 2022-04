Laura Pausini, il dramma che la tormenta: "Dopo la morte di mio fratello, i dottori dissero che..."

17 aprile 2022 a

a

a

“Marcello era mia fratello, se n’è andato neonato prima che nascessi io, che sono stata definita ‘la figlia del miracolo’”: Laura Pausini si confessa in una lunga e toccante intervista con il settimanale Nuovo Tv. Un momento drammatico, che ci ricorda che nessuno è immune al dolore. “I dottori avevano detto a mia mamma che non avrebbe più potuto avere figli, per avermi è stata a letto sette mesi su nove”, ha proseguito la cantante.

Laura Pausini e Alda D'Eusanio, "ero depressa". La verità dietro quelle terribili voci

L’artista ha poi parlato anche di sua figlia Paola. La giovane, nata dall’amore tra la cantante e Paolo Carta, è molto legata alla mamma. Quest’ultima, che sarà anche la prossima presentatrice dell’Eurovision Song Contest a Torino, ha svelato quale sia stato l’incontro più importante della sua vita: “Quello con mia figlia Paola, quando me l’hanno messa sul petto è come se mi avesse spiegato perché vivo, è la mia forza”.

Alda D'Eusanio ha mentito ancora? "Tutte balle", la clamorosa smentita dallo staff di Laura Pausini

Di recente inoltre la Pausini è stata impegnata nel lancio del film distribuito da Prime Video, nato nei complicati mesi del lockdown, tra silenzi e tanta voglia di vita. Un film sulla vita e la carriera della cantante: “Il film è nato proprio in quel periodo del 2020, ho iniziato a scrivere questa storia di notte, all’improvviso”.

Laura Pausini, "un milione di euro di danni". Voci rovinose, chi vuole ridurre sul lastrico: grosso caso a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.