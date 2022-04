Maneskin, Victoria De Angelis con micro slip e "Lato B in libertà": troppo anche per il Coachella?

18 aprile 2022 a

Quando si parla di Maneskin, il look trasgressivo di Damiano David e Victoria De Angelis conta quanto la loro musica. E così la band romana, al debutto sul prestigioso palco del Coachella Festival a Indio, in California, ha fatto esplodere Twitter e Instagram non solo per il "Fuck Putin", le dediche all'Ucraina, la hit Zitti e buoni.

"Fuori di testa" e scatenati come sempre, fin da quando hanno incendiato il Festival di Sanremo e l'Eurovision Song Contest un anno fa, Damiano & Co. sono stati commentatissimi anche per gli outfit esibiti al Mojave Tent. Damiano ha esibito i consueti e amati dettagli "sadomaso-chic" all'insegna di una sensualità decisamente "fluida": negligé di pizzo rosa trasparente a balze, microshorts in pelle nera e bretelle borchiate. "Se vedete una ragazza con le cosce più belle delle mie, fatemelo sapere", ha ironizzato con il pubblico in delirio.

E Victoria? Ha sfoderato l'armamentario sexy che l'ha resa un idolo su Instagram e l'obiettivo preferito dei paparazzi appostati a bordo palco durante i concerti dei Maneskin. Due pezzi e micro-slip lucidi che lasciavano ampia libertà al Lato B. "Abbiamo scritto un sacco di musica in questi ultimi mesi - aveva spiegato la giovane bassista nel backstage, facendosi molto seria riferendosi all'attualità drammatica di queste settimane -, naturalmente questa fottuta situazione in Ucraina ci ha veramente colpiti. Abbiamo voluto usare la nostra posizione per spingere le persone a schierarsi per quello che è giusto e far sentire la gente aiutata e compresa. Vogliamo alzare la nostra voce per qualcosa che abbia un significato". Un impegno concretizzato nel singolo benefico We gonna dance on gasoline e nel "Free Ukraine, f***k Putin" urlato Damiano sul palco.

