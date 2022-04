Maneskin, Damiano David superdotato al Coachella: "Tonnellate di min***a mastodontiche"

18 aprile 2022 a

Entusiasmo per l'esibizione dei Maneskin al popolarissimo festival musicale di Coachella, in California, che si è chiusa con la canzone We gonna dance on gasoline, dedicata all'Ucraina, e con Damiano David che sul palco ha insultato il presidente russo urlando due volte "Free Ukraine, fuck Putin!". L'applaudita performance del gruppo romano è durata 45 minuti e ha compreso tutti i loro brani più conosciuti. L'Ucraina è però un tema sempre presente nella kermesse di Indio e sul maxischermo alle spalle della band è anche apparso brevemente il volto di Putin. Con Gasoline, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno aderito alla campagna del #StandUpForUkraine in sostegno all'Ucraina.

Su Twitter è diluvio di commenti, foto e video dei fan. E al di là dei messaggi politici, a far discutere è soprattutto il look trasgressivo di Damiano, un outfit "fluido" e dal sapore sado-maso tutto pelle, borchie e rimandi macho-femminili. E qualcuna, in delirio entusiastico, commenta sintetica: "Le tonnellate di m***a di quest'uomo stasera sono state mastodontiche". Con dettaglio video più che esplicito.



Damiano ha presentato il brano citando il discorso all'umanità di Charlie Chaplin nella pellicola Il grande dittatore. Il Coachella, uno dei festival più importanti del panorama musicale mondiale, è tornato live dopo lo stop di due anni a causa della pandemia. La band romana ha centrato ancora una volta l'obiettivo di entusiasmare e "sciogliere" il pubblico in attesa suonando i pezzi di maggior successo del loro repertorio con l'immancabile Zitti e buoni brano con cui i quattro ventenni hanno vinto l'anno scorso al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest. A seguire: In nome del padre, Mammamia, Beggin, I wanna be your dog, I wanna be your slave.

