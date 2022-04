Giulia De Lellis ha caldo? Fuori il seno: un incendiario topless a Forte dei Marmi

19 aprile 2022 a

Giulia De Lellis fa di nuovo impazzire i suoi followers con delle foto davvero hot. Per Pasqua l’influncer ha deciso di sfoderare un outfit “audace” e non ha esitato a condividerlo con i suoi seguaci di Instagram. La 26enne ha trascorso le vacanze pasquali a Forte Dei Marmi con parenti amici e il suo immancabile Carlo Gussalli Beretta. La storia tra i due procede a gonfie vele e la 26enne sembra al settimo cielo dopo la rottura con l’ex Andrea Damante.

Tra foto di pranzi in compagnia e giochi con le sue amate nipotine, la De Lellis trova il momento anche di postare una serie di foto piccanti. Lei e Carlo posano sdraiati in riva al mare in atteggiamenti affettuosi, lei scrive sotto al post: “Tu, tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai" scrive citando la canzone di Lucio Dalla, poi gli dedica la foto di un tramonto.”

Ecco gli scatti del suo profilo Instagram:

A far andare su di giri i followers però sono le mise primaverili ad alto grado di seduzione. Giulia indossa un top che non lascia tanto all’immaginazione, scoprendo una bella parte di seno. Compresi i capezzoli. C’è chi ha apprezzato questi scatti dell’influencer e chi, come sempre, ha da ridire. Pare però che alla De Lellis non interessi. Il suo unico obbiettivo è quello di rimanere tra le braccia del suo Carlo.

