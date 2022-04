Stefania Sandrelli nuda nella vasca da bagno. Rispunta un video piccante

22 aprile 2022 a

Due grandi personalità dello spettacolo riprese nella stessa vasca da bagno. Un duo piccante che ha fatto sognare il pubblico italiano. Si tratta di Chaterine Spaak e Stefania Sandrelli in un filmato tratto da una puntata di Videosera. Le due erano buone amiche da molti anni come ha dichiarato la Spaak in un’intervista condotta da Caterina Balivo: “Sono ed ero molto amica di Stefania, ho sempre avuto un grande rapporto”.

In questo video hot ripreso da Raiplay, Chaterine dà prova di sé come giornalista, mentre la Sandrelli spiega che quella in cui si stavano rilassando era proprio la vasca di casa sua. Il tutto accompagnato da atteggiamenti molto sensuali. La sorella della Spaak è stata invitata telefonicamente a ricordare la sorella nella puntata di Storie Italiane del 18 aprile, condotta da Eleonora Daniele. Agnès Spaak ha spiegato le cause della morte della sorella raccontando: “Nel 2020 aveva avuto un'emorragia cerebrale, che aveva compromesso la sua vista e anche la capacità di camminare. Poi, mentre ancora tentava di riprendersi, aveva avuto un secondo ictus”. L’attrice non si era data per vinta e aveva continuato a lottare per la vita. Il 25 luglio 2021 era arrivata però la ricaduta ed è stata colpita da un altro ictus che ha peggiorato ulteriormente la sua condizione.

Chaterine ha lottato fino a che ha potuto. Il 17 aprile 2022 è arrivata lo notizia della sua morte. La sorella in lacrime ha così ricordato l’attrice: “Il 25 di luglio ha avuto il terzo ictus e da allora purtroppo c'è stato un lunghissimo calvario. Posso dire, però, che se n'è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all'ultimo momento. Voglio ricordarla sorridente. È stata una grande stella che brillerà per sempre”. Sicuramente una donna forte e amatissima dal pubblico che ancora si diverte a guardarla nelle numerose pellicole di cui è stata protagonista. Proprio il filmato nella vasca da bagno con la Sandrelli ha fatto emozionare il pubblico, che, di fronte a cotanta bellezza e sensualità non ha potuto resistere dal non guardarlo.

