Gianluca Grignani: "Non sapete un ca***, ecco perché ero gonfio a Sanremo". La confessione: cosa lo ha ridotto così

Gianluca Grignani ha fatto parlare di sé a Sanremo e non solo per il suo duetto con Irama. Molti infatti non hanno potuto fare a meno di notare il cambiamento fisico del cantante, che si è presentato sul palco un po' più gonfio di come eravamo abituati a vederlo. Un dettaglio che ha scatenato critiche e sospetti sul suo stato. Così oggi, a mesi di distanza, Grignani ha voluto svelare la verità. "Onestamente di tutto questo poco mi importa – ha tuonato in un'intervista a Chi - preferisco vivere e suonare".

E ancora, scendendo nei dettagli: "Dopo il Festival sono rientrato a casa e ho ricominciato a fare musica. Hanno scritto che sembravo gonfio? Sono stato oggetto di body shaming? Caz** loro. A me non frega nulla. Avevo preso del cortisone perché avevo un calo di voce tremendo. Però le dico una cosa: sono un figo pazzesco". Ma ci sono altri rumors che il cantante deve ancora chiarire. In particolare quello che riguarda una sua lite con Irama.

Nulla di più falso. "Dopo l’esibizione - ha confermato - sono andato in hotel a mangiare una bistecca. I giornali hanno scritto che io e Irama abbiamo fatto a botte dietro le quinte. Questo perché c’è sempre Grignani di mezzo. A 50 anni non do più peso a queste cose. Mi sono rotto. Tutti oggi, attraverso i social network, vivono le vite degli altri, eppure non sanno un ca*** delle vite degli altri. Io invece vivo. Punto". Ma poco importa di cosa pensano gli altri, Grignani continua a definirsi "un uomo libero" da tutto e tutti.

