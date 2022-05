Martina Colombari spudorata, "se ci avesse provato con me...": il vip che ha perso l'occasione della vita

05 maggio 2022 a

Martina Colombari si è confidata in un’intervista a tratti molto intima concessa a Grazia. L’ex Miss Italia si è raccontata a 360 gradi passando dalla famiglia, alle cotte giovanili fino ad arrivare al lavoro di attrice. Martina nell’intervista si è lasciata andare a dichiarazioni che fino ad ora sembravano essere solo voci di corridoio. L’attrice ha iniziato parlando della parte più bella della sua vita, ovvero la famiglia: “Comincerei dagli alti: la nascita di mio figlio e l’aver incontrato mio marito, al quale sono legata da 26 anni”.

Un altro momento di grande soddisfazione per la showgirl è il fatto di aver deciso di iniziare volontariato presso la Fondazione Rava. Per quanto riguarda il matrimonio con Alessandro “Billy” Costacurta ha spiegato: “Credo che il nostro segreto sia l’aver sempre rispettato lo spazio dell’altro, senza mai mettere becco. Non ci siamo annullati a vicenda e nello stesso tempo abbiamo curato i momenti di condivisione normale viaggiare, andare a un ristorante o a una mostra”. Non si è lasciata sfuggire però anche una piccante rivelazione. La Colombari ha svelato che ha avuto una cotta per il cantante Jovanotti: “Ero una fan accanitissima e negli anni di Ciao mamma ho assistito a un’incredibile quantità di suoi concerti. Lui frequentava Riccione e se ci avesse provato di certo non gli avrei detto di no. Ma non è accaduto”.

Martina ha poi commentato una voce di corridoio che riguarda la sua rivalità con Manuela Arcuri. La Colombari ha confermato così: “In effetti qualche verità c’era: eravamo la bruna e la bionda, due gallinelle in un pollaio. E Manuela, che comunque adoro, qualche capriccio ce lo faceva scontare”.



