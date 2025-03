Martina Colombari, una dolorosa confessione: "Perché con Tomba è finita male"

"Una favola alla Disney, il campione e la più bella d’Italia": così Martina Colombari, intervistata dal Corriere della Sera, ha definito la sua storia d'amore con Alberto Tomba. Spiegando poi anche le motivazioni della fine: "È crollata dopo la copertina di 7 dove il titolo era: 'Io sono mia'. Mi hanno odiato tutti perché gli avevo tolto attenzione. Il nostro è stato un amore vero. Il mio primo fidanzato, il primo con cui ho fatto l’amore". Parlando dello stile di vita del campione di sci, che ha deciso di vivere defilato, l'attrice e conduttrice ha detto: "Non so bene perché non ho affrontato con lui questo tema. In generale, per uno sportivo è scioccante il fine carriera. Non è facile smettere d’un colpo quello che hai fatto tutta la vita".

Su suo figlio Achille, nato dal matrimonio con Billy Cosatcurta, ha spiegato che "sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime". Il riferimento è alle dipendenze da alcol e droga per cui il giovane ha già intrapreso un percorso di disintossicazione. La Colombari ha detto di aver reagito "come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini".