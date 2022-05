Gerry Scotti inchioda Amadeus: "Deve rimediare a quell'errore", lo sgarro che non perdona

09 maggio 2022 a

Gerry Scotti si confessa. Il conduttore di Canale5 si toglie qualche sassolino dalla scarpa e tornando ai vecchi tempi non può che citare "i ragazzi di Via Massena", i primissimi speaker radiofonici di Radio Deejay. Tra loro c'era proprio lui, che in una lunga intervista svela qualche piccola delusione. Il motivo? Nonostante il suo essere riconoscente con gli ex compagni di avventura, Scotti non sembra aver apprezzato il mancato invito sul palco del Festival di Sanremo.

"Nelle tre edizioni del Festival di Sanremo i ragazzi di Via Massena ci sono passati tutti e manco solo io - ha tuonato a Fanpage -. Sarà preoccupazione di Amadeus di invitarmi alla prossima occasione per porre riparo all’errore". Al conduttore farebbe dunque molto piacere partecipare alla kermesse musicale, anche se gli impegni con Mediaset sono difficili da conciliare con una sua eventuale ospitata in Rai. "Se avessi il carrozzone da gestire non potrei farlo e Mediaset dovrebbe darmi un anno sabbatico per riuscire a organizzare il Festival", ha infatti precisato.

Conlusa la parentesi Amadeus e Sanremo, Scotti si sofferma sull'amica Maria De Filippi. Con la collega di Tu sì que vales i rapporti sono più che ottimi. C'è grande "stima reciproca", ma non un legame profondo. "Abbiamo una frequentazione speciale - ammette -. Ci scambiamo due messaggi all’anno, ma ci vogliamo davvero bene".

