Eurovision, "mi ha toccata il sedere": scandalo al party privato. Clamoroso sospetto sul vip

Potrebbero essersi verificate delle molestie in occasione di un party esclusivo che si è tenuto all’interno della Reggia di Venaria, dove si era svolta la sfilata di inaugurazione dell’Eurovision Song Contest 2022. La festa era riservata agli invitati, alle autorità, agli staff internazionali e ai loro assistenti con la maglia arancione: quest’ultimi erano soprattutto ragazze ventenni, che hanno poi parlato di comportamenti inappropriati durante il party.

Nessuna denuncia, solo messaggi su un gruppo in cui volontari e volontarie si coordinano: qualche ragazza ha messo in guardia le altre, raccontando quanto accaduto durante una serata che si è scaldata per la musica e l’alcol gratis. “Se non fossi stata una volontaria - le parole di una ragazza riportate dal Corsera - avrei schiaffeggiato quei ballerini stranieri. Dopo averci fissato a lungo, si sono avvicinati a me e ad altre volontarie. Ci hanno toccato il sedere. Per il disagio abbiamo deciso di allontanarci”. Non è l’unica testimonianza di questo tipo: ce ne sono altre, segno che il party all’improvviso si è riscaldato, forse troppo.

“Uno della delegazione mi continuava a mettere le mani sulla vita e mi ha rotto un po’”, “ma a voi cercavano di rimorchiare? Erano tutti abbastanza presi bene”, hanno scritto altre ragazze. Dal Comune hanno fatto sapere che “non è successo nulla di male”, ma girano alcune voci - basate su testimonianze dirette - secondo cui anche uno dei cantanti in gara avrebbe alzato un po’ troppo il gomito e provato a baciare con insistenza una volontaria che lo avrebbe respinto con decisione.

