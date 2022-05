Eurovision, Damiano dei Maneskin umilia Macron in mondovisione: "Non avvicinatevi troppo..."

15 maggio 2022 a

Alla fine, Damiano David sul palco degli Eurovision 2022 ci è salito. Zoppicando, però. Alla vigilia infatti aveva avuto un incidente durante la registrazione di un video che lo aveva costretto alle stampelle. Ma non poteva mancare, il leader dei Maneskin, a un appuntamento del genere.

Il gruppo formato da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ha presentato al pubblico europeo l’ultima canzone: Supermodel. Damiano ha sfoggiato una grande performance al termine della quale, però, è apparso molto sofferente. Il 23enne infatti non nascondeva le smorfie di dolore: si era infatti slogato in malo modo una caviglia e, insomma, non è semplice tenere il palco in quelle condizioni.

Nel corso dell'intervista dopo la performance, condotta da Alessandro Cattelan, Damiano si è anche tolto un sassolone dalla scarpa, con una frecciata ai francesi ed a Emmanuel Macron. Quando il conduttore dell’evento ha chiesto qualche consiglio ai cantanti in gara quest’anno il frontaman dei Maneskin ha suggerito di "non avvicinarsi troppo ai bicchieri che stanno ai tavolini". Evidente il riferimento alla delirante polemica dello scorso anno, quando i francesi sostenevano che Damiano avesse pippato cocaina in diretta tv durante la finale proprio degli Eurovision. Addirittura, è emerso negli ultimi giorni, Emmanuel Macron aveva chiesto un immediato intervento. Peccato che non fosse droga: Damiano si è sottoposto di sua spontanea volontà a un test anti-droga che ha dato esito negativo.

