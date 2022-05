Roberta Capua, "situazione delicatissima": il dramma, con la suocera è finita in disgrazia

15 maggio 2022 a

A cuore aperto, Roberta Capua, che si confessa senza filtri in un'intervista concessa al settimanale Di Più. Intervista in cui senza troppi giri di parole confessa di avere dei problemi con la suocera. Proprio quella figura, quella della suocera, di cui ha recentemente parlato Papa Francesco, sottolineando con i fedeli come le suocere vanno amate per quello che sono e che non sono certo il diavolo.

Il Pontefice aveva però invitato le suocere a migliorare il proprio carattere e a tenere un poco a freno la lingua. Ed ecco che la Capua afferma: "L’esperienza mi insegna che ha ragione il Papa: molte suocere dovrebbero tenere a freno la lingua. Per amore di un marito è chiaro che una donna fa il possibile per addolcire i rapporti, distenderli, ma non sempre ci si riesce".

E ancora, aggiunge: "Il rapporto tra me e mia suocera? La situazione nella mia famiglia è delicatissima. Si imputa spesso il cattivo rapporto tra suocera e nuora alla gelosia che una madre ha per un figlio. Io ho un unico figlio maschio e non escludo in futuro di essere gelosa. Ma una cosa è certa: terrò la lingua a freno, l’esperienza insegna quello che vuoi essere e anche quello che non vuoi essere", conclude Roberta Capua. Evviva l'onestà.

