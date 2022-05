Temptation island, la voce da Mediaset: "Non andrà in onda", il vip silurato

Francesco Fredella 20 maggio 2022 a

Temptation island salta, il programma storico delle corna in tv non andrà in onda. La notizia era nell'aria ormai da tempo, ma adesso trova conferma negli ambienti televisivi. Cosa accade al palinsesto di Canale 5? Ancora non è chiaro, andiamo per gradi. Da anni Temptation island - che ha subito un restyling con la versione vip - è stato al centro del vortice delle Rete con una serie di personaggi che hanno preso parte. Dimenticate tutto ciò perché non andrà più in onda. Lo storico programma, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è stato definitivamente cancellato. La conferma arriva da Tvblog, che scrive: “Secondo quanto ci risulta, Temptation Island non andrà in onda neanche dopo l’estate. E, a proposito di produzioni tv firmate Fascino, non ci sarebbe alcun nuovo programma in lavorazione, come invece il settimanale Chi aveva scritto nei giorni scorsi, con riferimento ad un titolo le cui riprese sarebbero previste a fine maggio.

Dunque, dopo una lunga e intensa stagione ricca di successi (e un unico fallimento, l’esperimento Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura), attualmente in casa Maria De Filippi tutto sarebbe fermo (in realtà in queste ore agli Elios sono in corso le registrazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne)”.

Intanto, in Rete molti utenti si domandano cosa farà Filippo Bisciglia, che dopo anni alla guida di quel programma si ritrova senza un format. Sbarco in Rai? Mistero. L'ex concorrente del Gf vip, arruolato dalla De Filippi nella sua scuderia come conduttore, potrebbe trovare spazio in qualche altro format. A proposito: si sta già lavorando a "C'è posta per te", uno dei people show più seguiti della televisione italiana, oltre che a "Tu si che que vales" che torna a settembre.

