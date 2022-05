Fedez, "a nemmeno due mesi dall'operazione": l'impresa lascia senza fiato il suo dottore

Francesco Fredella 20 maggio 2022 a

Fedez a due mesi dall'intervento al pancreas torna a parlare. Le sue condizioni di salute, negli ultimi mesi, hanno lasciato i fan con il fiato sospeso. Ora sta meglio, per fortuna. Il rapper racconta un aneddoto via Instagram Stories: "I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento", ha scritto l’artista. Che ha poi aggiunto: "Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto, Ed eccomi qua a nemmeno due mesi dall’operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia.

A marzo scorso, sui social, aveva rivelato a milioni di persone di doversi sottoporre ad un intervento molti delicato: asportazione di una massa sospetta al pancreas. Fan in lacrime perché si tratta di un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Il rapper viene operato al San Raffaele di Milano per l'asportazione della massa tumorale. Ora le sue parole, molto attese dai fan, fanno chiarezza su quei mesi trascorsi in ospedale e in convalescenza a casa.

Fedez torna al lavoro. Sarà, infatti, uno dei giudici della prossima edizione di X-Factor su Sky: un annuncio che ha rivelato qualche settimana fa. Un vero momento di gioia per i suoi fan che attendevano il suo ritorno in televisione e sulle scene musicali. Ora più che mai il marito di Chiara Ferragni ritrova il sorriso, che forse grazie all'abbraccio del pubblico non ha mai perso.

