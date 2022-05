Guido Lembo, morto il patron dell'Anema e core: re della movida di Capri e amico dei vip

20 maggio 2022 a

Addio a Guido Lembo, chansonnier e soprattutto animatore della movida di Capri. Il fondatore della mitica Taverna Anema e Core aveva 75 anni ed è scomparso in una clinica di Castellammare di Stabia, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Da qualche tempo, proprio per i suoi problemi di salute, era stato costretto a restare lontano dalla sua amatissima isola, di cui ha segnato le notti degli ultimi 40 anni.



Aveva creato dal nulla un piccolo locale, a ridosso della già celebre Piazzetta, diventato negli anni "casa" di turisti e vip internazionali e star mondiali di prima grandezza come Jennifer Lopez e Naomi Campbell, oltre al mondo del calcio italiano (Napoli, ma non solo), dell'imprenditoria (suoi grandi amici erano Luigi Abete, Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo) che concludevano le serate immancabilmente a cantare accompagnati dalla chitarra del patron, mescolati ai clienti "comuni".

"Vorrei rivolgere pensiero affettuoso a personaggio dello spettacolo scomparso, Guido Lembo animatore del locale storico di Capri Anema e Core - lo ha ricordato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta sociale -. Persona amica e di grande umanità oltre che simpatia. Lo ricordo con affetto e rivolto un saluto ai familiari".



