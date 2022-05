Cannes, agguato a luci rosse: nudo integrale, l'irruzione della ragazza scatena il caos

22 maggio 2022 a

Agguato a luci rosse sul red carpet di Cannes, dove si sta tenendo il Festival del Cinema 2022. Il tutto è avvenuto durante la sfilata sul tappeto rosso che ha preceduto Three Thousand Years of Longing, pellicola di George Miller.

Il punto è che una donna completamente nuda è riuscita ad eludere la sorveglianza e a catapultarsi sul tappeto rosso. Come detto, addosso non aveva alcun vestito: il suo corpo era dipinto con i colori della bandiera ucraina e macchiato da un rosso che simboleggiava il sangue delle vittime causate dall'invasione russa.

Una protesta durata pochissimo, tutta a favore di Kiev e delle donne violentate durante il conflitto. Come detto, gli uomini della sicurezza la hanno rapidamente raggiunta, per poi coprirla ed allontanarla. Ma quei pochi secondi di nudo integerale sul red carpet sono ovviamente stati catturati per diventare virali a tempo record...

