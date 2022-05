Aurora Ramazzotti: "Sopraffatta, demoralizzata, impaurita". Esplode un caso per 3 parole

27 maggio 2022 a

Essere 'figli di' non è sempre facile e Aurora Ramazzotti lo sa bene. Sicuramente essere la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di privilegi ne ha molti, soldi, fama, conoscenze importanti, ma non sempre si riesce a essere compresi. Aurora è sempre stata molto attiva sui social, proprio qui scherza, intrattiene e si confida con i suoi followers.

In fin dei conti lei è una ragazza di 25 anni e le ansie e le paure sul futuro a quell' età vengono a chiunque. È per questo che la Ramazzotti in alcune storie Instagram ha deciso di confidarsi cercando in qualche modo un confronto e conforto dai suoi followers. "Come va oggi?" ha chiesto Aurora, poi ha continuato: "Inizio io: oggi mi sento sopraffatta, demoralizzata e impaurita. Sopraffatta da tutto ciò che succede intorno, demoralizzata dal cambiamento che naturalmente avviene ma è difficile da metabolizzare e impaurita dal futuro che a tratti sembra così incerto da farmi venire voglia di cambiare tutto".

I suoi seguaci più fidati hanno provato a rincuorarla. Uno ha risposto: "Se anche tu provi queste cose allora siamo tutti sulla stessa barca". C'è anche chi, come spesso accade, l'ha attaccata scrivendo che lei non è nella posizione di capire cosa voglia dire avere paura del futuro vista la sua posizione agiata, sottolineando ancora una volta di essere 'figlia di' e di non fare nulla nella vita di così impegnativo. La Ramazzotti non ha esitato a rispondere a tali critiche che ha trovato inappropriate: "Quando dico che bisogna ascoltare intendo proprio questo. Chi mi conosce sa che sono consapevole del mio privilegio. Ma non per questo mi si deve ridurre ad esso e svalutare ciò che sento. Non hai idea di cosa voglia dire essere me così come io non ho idea di cosa voglia dire essere te. Con la differenza che io la tua storia la rispetto, tu la mia no".

