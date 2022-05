Paola Ferrari gela tutti con una sola frase: "Molto amareggiata, dirò poi cosa è successo"

28 maggio 2022 a

Paola Ferrari in una lunghissima intervista al settimanale Nuovo torna a parlare del suo allontanamento da Rai Sport. La giornalista non nasconde affatto tutta la sua amarezza e così spiega in modo chiaro qual è la sua opinione a riguardo: “La cosa mi ha molto amareggiata, ma preferisco al momento non entrare nei particolari…".

Poi una rivelazione: la Ferrari ha spiegato che molto presto parlerà di quanto accaduto: "Non mancherà l’occasione in futuro per spiegare quello che è successo…". Parole forti quelle di Paola Ferrari che di certo scateneranno polemiche nei corridoi di Viale Mazzini.

Ma non è sola nella sua battaglia e allora parla dei suoi figli che non l'hanno lasciata sola nel momento più difficile della sua carriera: "Mi sono emozionata nel vedere con quanto amore i miei figli si siano schierati dalla mia parte… I miei ragazzi si sono arrabbiati tantissimo e credo che ci siano rimasti addirittura peggio di me…". Insomma la conduttrice e giornalista sportiva ha trovato nella sua famiglia quel sostegno necessario per affrontare una brutta pagina della sua carriera professionale. Paola Ferrari è stata il volto dello Sport Rai per diversi anni e ha onorato il suo ruolo con grandissima professionalità.

