Simona Izzo, il sesso a 70 anni con Ricky Tognazzi: "Lo faccio così, cosa uso senza dirglielo"

Chi l'ha detto che dopo una certa età il sesso è un tabù? Ci ha pensato Simona Izzo a raccontare la sua 'attività' dopo più di 35 anni di amore con il marito Ricky Tognazzi. I due attori, rispettivamente 69 e 67 anni, non cedono al passare degli anni per soddisfare i propri piaceri sessuali, ed ecco che la Izzo a La Stampa ha rivelato piccanti dettagli sulla loro vita sessuale.

"Come l'ho fatto cedere". Simona Izzo e Ricky Tognazzi, confessione vietata ai minori, in diretta

L'attrice ha svelato che quando Tognazzi la chiama "Amoreeeee" dalla stanza da letto, ciò significa solo una cosa: vuole farlo. Simona ha confessato che, naturalmente, il sesso non è più 'acrobatico' come quello di un tempo anzi sarebbe al 'rallenty': "Siamo più veloci, ma più slow, ecco…Una cosa che dovrebbe durare venti minuti, ne durerà trentacinque" ha spiegato la Izzo. Il loro amore dura da più di trent'anni ma hanno deciso di sposarsi solo nel 1995. Prima di condividere la sua vita con il collega, l'attrice era stata legata a Maurizio Costanzo e precedentemente ad Antonello Venditti.

"Come ho scoperto di avere un fratello": la terrificante confessione di Ricky Tognazzi, cala il gelo in studio

Sicuramente la loro è una delle storie più longeve del mondo dello spettacolo, in un panorama in cui il divorzio è all'ordine del giorno, il loro matrimonio resiste alla prova del tempo e della routine. Qualche segreto nella coppia non manca, soprattutto se questo serve a mantenere vivo il rapporto con il proprio coniuge. La Izzo ha confessato un aneddoto piccante al riguardo: "Ora servirebbe anche il balsamo vaginale giusto? Vabbè, ok, vado in bagno, lo metto e non glielo dico. Sì, qualche segreto ci vuole". Un amore che non è mai sembrato vacillare e che può essere considerato d'esempio per molti, quella tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi è proprio una storia da film, con il giusto 'pepe' anche dopo più di trent'anni.

