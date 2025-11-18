Gemelle Kessler, Simona Izzo impensabile: "Le capisco, io e mia sorella..."

Un gesto, quello delle gemelle Kessler, che ha diviso tanti. Iva Zanicchi ha ammesso di non essere d'accordo con l'idea di andarsene insieme tramite il suicidio assistito. Eppure c'è chi, una sorella gemella ce l'ha e spiega che avrebbe fatto lo stesso. Si tratta di Simona Izzo. L'attrice spiega di capire "profondamente il gesto delle gemelle Kessler. Il rapporto tra due sorelle gemelle è talmente empatico che supera quello della madre".

È il caso del legame che la lega alla sorella Rossella, gemella eterozigote. "Non so se sia lo stesso, so però che io avrei fatto esattamente quello che hanno fatto le gemelle Kessler. Non sopporterei una separazione da lei. Impossibile sopravvivere a Ros. Ci sono tanti episodi che dimostrano la nostra unione". Un esempio? "Il mio parto. Mio figlio Francesco - racconta al Corriere della Sera - sarebbe dovuto nascere a metà settembre. Rossella ha sentito che non era così: “nascerà prima, nascerà oggi il 26 agosto”, mi ha detto. Io non ci credevo, quel giorno non sentivo niente, nessun sussulto". E invece, "due minuti prima della mezzanotte mi si sono rotte le acque".