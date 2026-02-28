Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Iran, Meloni ai leader del Golfo: "Condanna degli ingiustificabili attacchi subiti"

di
Libero logo
sabato 28 febbraio 2026
Iran, Meloni ai leader del Golfo: "Condanna degli ingiustificabili attacchi subiti"

2' di lettura

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a seguire da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e ha presieduto questa sera a Palazzo Chigi una nuova riunione, cui hanno preso parte il Vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Sottosegretario Alfredo Mantovano; in collegamento telefonico il Vicepresidente Matteo Salvini, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Presenti i vertici dell’Intelligence.

La riunione ha consentito un’aggiornata valutazione della situazione di sicurezza per i connazionali presenti nella regione che è oggetto, fin da questa mattina, di un costante monitoraggio ed assistenza da parte dell’Unità di Crisi e su cui ha riferito il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il Presidente del Consiglio ha inoltre condiviso le valutazioni raccolte nel pomeriggio nei numerosi contatti telefonici avuti con alcuni partner europei, a partire dal Cancelliere Merz e dal Primo Ministro Starmer oltre che con il Re del Bahrein, l’Emiro del Kuwait, il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, l’Emiro del Qatar e il Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita. Sono in corso ulteriori contatti con il Sultano dell’Oman e il Re di Giordania. In serata e domani si terranno ulteriori contatti con i nostri partner nelle riunioni previste a livello dei Ministri degli Esteri in ambito sia G7 che di Unione Europea.

Ai leader del Golfo il Presidente Meloni ha espresso la vicinanza del Governo italiano e la condanna degli ingiustificabili attacchi subiti dalle loro Nazioni. Il Governo, come già in passato, continuerà a impegnarsi con i partner europei, regionali e internazionali per una soluzione a favore della stabilità della Regione e al contempo ha rinnovato la sua vicinanza alla popolazione civile iraniana che, con coraggio, nelle scorse settimane ha richiesto il rispetto dei suoi diritti civili e politici, subendo una repressione violenta e ingiustificabile.

tag
iran
giorgia meloni

Fine corsa Iran, ucciso Ali Khamenei: recuperato il corpo della guida suprema del regime

Il ministro della Difesa Iran, Guido Crosetto bloccato a Dubai: sospesi i voli

Crolla il regime? Iran, iniziato l'attacco di Usa e Israele: Khamenei è morto, Trump: "Una delle persone più malvagie della storia"

ti potrebbero interessare

Iran, Guido Crosetto bloccato a Dubai: sospesi i voli

Iran, Guido Crosetto bloccato a Dubai: sospesi i voli

Iran, Ilaria Salis: "Attacchi criminali condotti dall’asse fascio-genocidario"

Iran, Ilaria Salis: "Attacchi criminali condotti dall’asse fascio-genocidario"

Legge elettorale, il Pd vuole la palude per tornare al governo

Legge elettorale, il Pd vuole la palude per tornare al governo

Fausto Carioti
Centri per i migranti, la sinistra va in frantumi: l'ultimo dem a favore

Centri per i migranti, la sinistra va in frantumi: l'ultimo dem a favore

Andrea Valle