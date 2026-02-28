Sanremo 2026, la diretta della finalissima: Conti e Pausini con Cardinaletti. Attesa per il super ospite

Il Festival di Sanremo 2026 arriva alla finalissima. E mentre si attende il nome del vincitore, Carlo Conti ha comunque voluto precisare che per qualsiasi cosa verrà data la linea al Tg1. Il riferimento del conduttore della kermesse durante la conferenza stampa, è all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. "Oggi arrivano notizie terribili dal mondo, noi siamo qui a fare una festa della musica in un Paese libero e democratico. Non dimentichiamo le parole di Papa Francesco che ha detto che la terza guerra mondiale è diffusa ormai". A condurre la serata insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Superospite Andrea Bocelli.

La quinta serata di Sanremo 2026, segui la diretta di Liberoquotidiano.it

Arriva Nino Frassica

Il celebre comico italiano sale sul palco di Sanremo e inizia subito ha intrattenere il pubblico con le sue battute pungenti. In particolare, ha spiegato che per fare il conduttore di Sanremo non si deve invitare al Festival i Jalisse e Al Bano.

Il primo a esibirsi è Renga

Al via la serata finale del 76esimo Festival di Sanremo. Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti fanno il loro ingresso insieme sul palco dell'Ariston. Il primo ad esibirsi, tra i 30 big in gara, è Francesco Renga con il brano "Il meglio di me".

Subito il messaggio sulla guerra in Iran

"Non possiamo ignorare quello che sta succedendo". Lo ha detto Carlo Conti, in apertura della serata finale del festival di Sanremo, riferendosi alla crisi in Medio Oriente. "Ogni guerra - aggiunge - colpisce soprattutto i bambini. Vorremmo che da Sanremo si alzasse l'impegno per proteggere i bambini soprattutto nelle zone di guerra".

Ecco l'elenco dei 30 artisti e delle canzoni in gara a Sanremo 2026 in ordine alfabetico:

Arisa - Magica favola

Bambole di Pezza - Resta con me

Chiello - Ti penso sempre

Dargen D’Amico - AI AI

Ditonellapiaga - Ditonellapiaga

Eddie Brock - Avvoltoi

Elettra Lamborghini - Voilà

Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

Ermal Meta - Stella stellina

Fedez & Masini - Male necessario

Francesco Renga - Il meglio di me

Fulminacci - Stupida sfortuna

J-Ax - Italia starter pack

LDA & Aka 7even - Poesie clandestine

Leo Gassmann - Naturale

Levante - Sei tu

Luchè - Labirinto

Malika Ayane - Animali notturni

Mara Sattei - Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta

Michele Bravi - Prima o poi

Nayt - Prima che

Patty Pravo - Opera

Raf - Ora e per sempre

Sal Da Vinci - Per sempre sì

Samurai Jay - Ossessione

Sayf - Tu mi piaci tanto

Serena Brancale - Qui con me

Tommaso Paradiso - I romantici

Tredici Pietro - Uomo che cade