Sanremo 2026, la diretta della finalissima: Conti e Pausini con Cardinaletti. Attesa per il super ospite

Il Festival di Sanremo 2026 arriva alla finalissima. E mentre si attende il nome del vincitore, Carlo Conti ha comunque voluto precisare che per qualsiasi cosa verrà data la linea al Tg1. Il riferimento del conduttore della kermesse durante la conferenza stampa, è all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. "Oggi arrivano notizie terribili dal mondo, noi siamo qui a fare una festa della musica in un Paese libero e democratico. Non dimentichiamo le parole di Papa Francesco che ha detto che la terza guerra mondiale è diffusa ormai". A condurre la serata insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Superospite Andrea Bocelli.
La quinta serata di Sanremo 2026, segui la diretta di Liberoquotidiano.it
Arriva Nino Frassica
Il celebre comico italiano sale sul palco di Sanremo e inizia subito ha intrattenere il pubblico con le sue battute pungenti. In particolare, ha spiegato che per fare il conduttore di Sanremo non si deve invitare al Festival i Jalisse e Al Bano.
Il primo a esibirsi è Renga
Al via la serata finale del 76esimo Festival di Sanremo. Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti fanno il loro ingresso insieme sul palco dell'Ariston. Il primo ad esibirsi, tra i 30 big in gara, è Francesco Renga con il brano "Il meglio di me".
Subito il messaggio sulla guerra in Iran
"Non possiamo ignorare quello che sta succedendo". Lo ha detto Carlo Conti, in apertura della serata finale del festival di Sanremo, riferendosi alla crisi in Medio Oriente. "Ogni guerra - aggiunge - colpisce soprattutto i bambini. Vorremmo che da Sanremo si alzasse l'impegno per proteggere i bambini soprattutto nelle zone di guerra".
Ecco l'elenco dei 30 artisti e delle canzoni in gara a Sanremo 2026 in ordine alfabetico:
Arisa - Magica favola
Bambole di Pezza - Resta con me
Chiello - Ti penso sempre
Dargen D’Amico - AI AI
Ditonellapiaga - Ditonellapiaga
Eddie Brock - Avvoltoi
Elettra Lamborghini - Voilà
Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
Ermal Meta - Stella stellina
Fedez & Masini - Male necessario
Francesco Renga - Il meglio di me
Fulminacci - Stupida sfortuna
J-Ax - Italia starter pack
LDA & Aka 7even - Poesie clandestine
Leo Gassmann - Naturale
Levante - Sei tu
Luchè - Labirinto
Malika Ayane - Animali notturni
Mara Sattei - Le cose che non sai di me
Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta
Michele Bravi - Prima o poi
Nayt - Prima che
Patty Pravo - Opera
Raf - Ora e per sempre
Sal Da Vinci - Per sempre sì
Samurai Jay - Ossessione
Sayf - Tu mi piaci tanto
Serena Brancale - Qui con me
Tommaso Paradiso - I romantici
Tredici Pietro - Uomo che cade