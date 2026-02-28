Sanremo 2026, Bocelli arriva su un cavallo bianco: l'omaggio misterioso

Andrea Bocelli è entrato al Teatro Ariston su un cavallo bianco Caudillo con le note del "Gladiatore" in sottofondo. Accolto da Carlo Conti e dalla moglie Veronica Berti. “Il cavallo è una mia antica passione, sta diventando una malattia perché alla mia età bisognerebbe usare un po’ di saggezza”. Bocelli si è esibito nel brano che lo ha lanciato sul palco dell’Ariston nel 1993: “Ho vinto le nuove proposte tanti anni fa, ora potrei vincere le vecchie proposte”, ha detto Bocelli prima di esibirsi nel brano ‘Il Mare calmo della sera’ presentato dalla voce dell’allora conduttore Pippo Baudo.

Per questo fa "presentare" Bocelli proprio a Baudo con il filmato originale. Esibizione da brividi, il pubblico gli tributa un lunghissimo applauso, poi dopo aver ringraziato tutti quelli che hanno creduto in lui, ha intonato il celebre brano "Con te partirò". Nuova ovazione per il tenore, che poi ha ricevuto il Premio Città di Sanremo dall'Assessore al Turismo del Comunale di Sanremo Alessandro Sindoni "Per aver portato la canzone italiana nel mondo". Subito dopo Carlo Conti ha ricordato a tutti i telespettatori che Bocelli resta l'artista italiano con più album venduti al mondo: circa 20 milioni. Un record pazzesco celebrato proprio al Festival di Sanremo.