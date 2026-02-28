Sanremo 2026, lo sfogo dei Jalisse contro Conti e Frassica: parole pesanti

Scende con i capelli bicolor come Cristiano Malgioglio, e con l'idea precisa di ritornare al festival dopo un anno "e di fare le stesse gag che hanno portato bene: facciamo vincere Olly di nuovo". Nino Frassica fa il suo primo ingresso sul palco dell'Ariston, ed elenca le regole del 'vero conduttore': "Essere vivo, avere minimo tre anni e massimo 133, essere in salute ed avere la fedina penale pulita, ma per te facciamo un'eccezione", dice a Conti fra le risate del pubblico. Non devono mancare "delle amanti segrete, confermi?", chiede Frassica al conduttore, che ovviamente nega. "Sai mantenere il segreto, bravo", dice Frassica.

E ancora: "Il vero conduttore deve presentarsi dritto con la schiena, sbarbato, pettinato, essere ammanicato, saper distinguere un microfono da un'anguilla e in ultimo, in qualità di direttore artistico, deve assolutamente rifiutare i Jalisse e Al Bano", chiosa il comico siciliano. Che poi lancia 'per errore' Lucio Corsi, artista dello scorso anno, scatenando l'applauso della platea.