Romina Carrisi, sconcerto al compleanno: "Ecco la tua ca*** di torta", cosa portano in tavola

Sono arrivati i 35 anche per la figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi che, ieri sera, mercoledì 1 giugno ha festeggiato alla grandissima assieme a familiari ed amici.La location del party è stata il Mr. Barry di Roma, un locale all'avanguardia nel cuore di Trastevere che, grazie al grande palco presente all'interno, ha permesso al padre di esibirsi nei suoi brani più celebri.

Ecco la bizzara torta della festeggiata:

Proprio sul palco Al Bano ha dedicato alla sua bambina una canzone ballando stretto a lei in un tenero abbraccio. Subito dopo ha fatto scatenare gli invitati con il suo repertorio intramontabile, immancabile Felicità. Romina ha spento ben 35 candeline su una torta davvero singolare. Al posto della classica scritta: 'Buon Compleanno Romina' o 'Tanti auguri per i tuoi 35 anni' la figlia della coppia più amata d'Italia ha ben pensato di farci scrivere: "Ecco la tua ca**o di torta", una frase che il pasticcere si è preso la libertà di scrivere e che ha fatto sorridere tutti i presenti. Non tutti i parenti erano però presenti, oltre ai genitori, affianco della festeggiata si è vista la sorella maggiore Cristel mentre quella minore Jasmine, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, non ha presenziato all'evento. Screzi all'orizzonte?

