Johnny Depp, un video impensabile: ecco dov'era mentre vinceva contro Amber Heard in tribunale

La causa multimilionaria per diffamazione intentata da Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard è diventata un vero e proprio caso mediatico. I video delle udienze, registrati e trasmessi in tv in America, sono stati condivisi migliaia di volte sui social, in particolare su TikTok, con gran parte degli utenti che si è schierata dalla parte dell'attore. La sentenza alla fine gli ha dato ragione: la ex lo ha diffamato quando lo ha accusato di violenza domestica in un editoriale sul Washington Post quattro anni fa. Per questo lui dovrà ricevere un risarcimento di 15 milioni di dollari.

Al momento del tanto atteso verdetto in aula, però, Depp non c'era. Al suo posto c'era il team legale. Dov'era allora l'attore? I fan lo hanno avvistato e filmato in un pub di Newcastle, nel Regno Unito, pochi istanti prima che venisse letta la decisione dei giudici. Era vestito con un berretto da baseball, occhiali da sole e un soprabito a quadri. Il protagonista de I Pirati dei Caraibi è stato visto bere una birra e mangiare il tradizionale fish and chips. Poi se n'è andato intorno alle 19 per ascoltare il verdetto.

La titolare del locale a Newcastle ha detto che non poteva crederci quando Depp è entrato nel suo pub intorno alle 17: "Ho avuto modo di parlargli brevemente: è stato assalito dai fan - ha detto al Mirror -. Ma è stato molto gentile e amichevole con tutti. È senza dubbio la persona più famosa che abbiamo mai avuto qui.Se n'è andato poco prima del verdetto per fare una chiamata via Zoom in America. Gli ho augurato buona fortuna prima che se ne andasse".

