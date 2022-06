Er Patata, come è morto davvero? Indiscrezioni inquietanti sulle ultime ore di Roberto Brunetti

05 giugno 2022 a

La morte di Roberto Brunetti, "Er Patata", si fa sempre più misteriosa. L'attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Roma. Aveva 55 anni, il suo corpo è stato trovato venerdì sera, intorno alle 22, riverso supino sul letto, coperto soltanto da un lenzuolo. Il cuore non batteva più da ore. A trovarlo la sorella e l'ex compagna, le cui urla si sono fatte sentire in tutta la casa dell'attore.

Il Messaggero, parlando della vicenda, dà conto di una testimonianza: "L'ultima volta che l'ho visto sarà stato un paio di giorni fa: su per le scale con la bambina che correva e lui che le diceva aspetta nì che non ce la faccio, si fermava sempre per un saluto, una battuta, solo qualche sera fa avevo visto in tv un film in cui c'era lui, gliel'avevo detto e mi rispose, signò, sono finiti quei tempi".

Nel frattempo, si apprende che la Procura ha aperto un fascicolo sul decesso di Er Patata, fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. La polizia ha sequestrato lo smartphone di Brunetti per ricostruire le ultime telefonate e gli ultimi messaggi. Infatti in casa di Brunetti sono state trovate tracce di cocaina, hashish e anche un bilancino di precisione: l'obiettivo delle indagini è individuare chi abbia venduto la droga a Er Patata. Proprio la droga potrebbe essere la causa del decesso.

