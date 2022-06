Giulia De Lellis, devastante gaffe: "Fiume Bosforo", cosa le scappa di bocca

Francesco Fredella 06 giugno 2022 a

Una gaffe di Giulia De Lellis diventa virale. E in Rete non si parla di altro. Stavolta non si tratta di grammatica o storia, ma di geografia: una materia che si studia sin dalle scuole elementari. Tutto avviene durante un viaggio in Turchia dell'influencer che sui social va fortissimo.

La De Lellis visita il Bosforo, che attraversa insieme al fidanzato Carlo Gussalli. Insieme, sempre sui social, condividono immagini e video: un vero panorama mozzafiato. Ad un certo punto la De Lellis dice: “Oggi vi portiamo un po’ con noi! Non so se lo sapete, ma Istanbul è la città più grande della Turchia, fa circa 20 milioni di abitanti ed è divisa in due parti: quella europea e quella asiatica perché c’è un fiume in mezzo che divide i due continenti. Il fiume che divide le due parti si chiama Bosforo. Ed è quello che abbiamo attraversato ieri in barca, pieno di delfini e super trafficato. Circa 5 milioni di persone attraversano ogni giorno il fiume per andare a lavorare da una parte all’altra”. Ma attenzione: il Bosforo non è un fiume, ma uno stretto canale naturale che mette in comunicazione il Mar Nero con il Mar di Marmara.

Alla De Lellis, che al Gf vip anni fa aveva rivelato di non aver letto molto nella sua vita, sfugge questo piccolo dettaglio. E una parte del popolo della Rete esplode. Per adesso non è ancora arrivata nessuna spiegazione da parte dell'influencer che è scomparsa dai radar della tv, ma preferisce godersi ugualmente la popolarità in Rete.

