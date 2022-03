Uomini e Donne, "si è rifatta uguale a Giulia De Lellis": voci velenose, chi è l'ex corteggiatrice "trasformata"

18 marzo 2022 a

Vanessa Spoto è una delle tante ragazze/influencer emerse da Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il programma non le ha però portato benissimo, dato che la sua storia d’amore con l’ex tronista Massimiliano Mollicone è presto naufragata. Una rottura che ha fatto perdere la serenità alla 20enne di Prato, molto più giovane di quello che appare.

Negli ultimi tempi la Spoto ha però ritrovato un suo equilibrio, anche grazie a qualche ritocchino che le ha ridato sicurezza. Nelle ultime foto pubblicate sui social è però emersa una somiglianza piuttosto marcata con Giulia De Lellis: alcuni hanno commentato questo aspetto in chiave negativa, ma la diretta interessata non se l’è presa affatto. “In effetti qualche somiglianza c’è - ha dichiarato - anche nel modo in cui comunichiamo oltre che nei tratti del volto: per esempio entrambe gesticoliamo molto quando parliamo. Di sicuro a me non dispiace per nulla che si faccia un paragone del genere”.

Ma come mai la Spoto ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica? “Ho trovato un bravo professionista che non ha esagerato stravolgendomi il volto. Ho una sicurezza in più, forse sono un po’ cambiata, però sono sempre la stessa persona. Molti mi giudicheranno? A me non interessa, l’importante è piacersi e star bene”.

