Giulia De Lellis, topless (e tacchi a spillo in mano): nudo integrale, vietato ai minori

Giulia De Lellis ha deciso di sorprendere ancora i suoi fan e chi l'apprezza. Si mostra sorridente, mentre mostra un paio di scarpe tra le mani, ma addosso non ha nulla. Si intravede il topless anche se con la calzatura cerca di coprire il seno. I fan hanno molto apprezzato per la serie di scatti bollenti pubblicati dall'influencer sui social per promuovere un nuovo progetto imprenditoriale. La De Lellis ha dedicato la nuova “impresa” alle donne: “Alle mie donne e a quelle che verranno”.

Racconta che da bambina sognava il tacco 10 e adesso ha anche le scarpe dedicate. Sorride di fronte all'obiettivo del fotografo con un paio di sandali tra le mani e il corpo nudi. Posa davanti all’obiettivo con la passione che trasmette ai follower incantando con le sue curve al vento. Non è la prima volta che si mette a nudo ma ogni volta fa sussultare i fan.

Giulia De Lellis ha appena partecipato alla settimana della moda a Parigi dove ha regalato foto in short inguinali e top minimal. Calze a rete, lingerie e inquadrature intriganti hanno riempito le sue Storie mentre l’influencer si divertiva tra sfilate, eventi con le amiche. Il fidanzato Carlo Gussalli Beretta è rimasto a casa, ma ha seguito con cuori social la sua Giulia.

