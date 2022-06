Ylenia Carrisi, Al Bano: "Quando è scomparsa...", il dramma che non aveva mai rivelato

Francesco Fredella 06 giugno 2022 a

Al Bano si confessa al settimanale Gente, diretto da Rossella Rasulo. Quando parla fa sempre notizia perché resta uno dei personaggi della musica più amati di sempre. Albano Carrisi nel 1994 ha dovuto combattere contro un gigante, arrivato all'improvviso nella sua vita. Ovvero la scomparsa di sua figlia Ylenia, nata dal matrimonio con Romina Power, misteriosamente scomparsa da New Orleans in circostanze che non sono state mai chiarite. Il cantante, in una lunga intervista concessa al magazine Gente in occasione dei suoi 79 anni, fa il bilancio della sua vita.

"Se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche. Quando è scomparsa mia figlia e quando è finito il mio rapporto con Romina non riuscivo a darmi risposte, vivevo uno tsunami esistenziale", rivela.

Poi ha voltato pagina e le cose sono cambiate, perché il "mondo gira" e i giorni passano. Nella vita di Carrisi, vent'anni fa, è arrivata Loredana Lecciso con cui ha avuto due figli, Jasmine e Bido. “Bella e intelligente”: così, con queste parole, la descrive. "E' la madre dei miei due figli, è attenta e pratica nell’educazione dei figli, in questo siamo allineati", racconta ancora.



Al Bano, con un repertorio di oltre 500 canzoni, gira il mondo dove è acclamatissimo. Potrebbe tornare a Sanremo 2023 e proprio dalla colonne di Gente lancia un appello ad Amadeus. "Pronto un brano", dice il cantante di Cellino San Marco che è stato l'ultima volta in gara a Sanremo con la canzone Di rose e di spine. Ora potrebbe tornarci. Condizionale d'obbligo.

