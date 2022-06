Fedez e il tumore al pancreas: "Quando penso ai miei figli...". Lo sfogo rubato: in lacrime

Francesco Fredella 13 giugno 2022 a

Fedez ha passato un brutto momento. L'intervento al pancreas per la rimozione di un tumore ha lasciato tutti senza parole. Lui stesso, sui social, ha raccontato tutti i momenti di quel periodo da dimenticare, ed ha ricevuto l'abbraccio di tutti.

Ma qualcosa accade il 12 giugno quando pubblica alcuni audio privati sul suo profilo Instagram, tra le Stories. In pratica Fedez decide di rendere pubbliche le conversazioni con lo psicologo che lo segue. Fedez piange, si dispera: chiunque l'avrebbe fatto. “Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”, dice Fedez. Che è diventato per tutti un esempio di coraggio.

Poi spuntano le frasi più importanti: "Non voglio morire… Non voglio morire… i miei figli non si ricorderanno neanche di me. Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore“. Solo due mesi fa nessuno avrebbe immaginato di rivedere Fedez con il sorriso in volto. Eppure ha superato brillantemente uno dei momenti più difficili della sua vita. Fedez è tornato a cantare live al Radio Zeta future hits live 2022, all'Auditorium Parco della Musica di Roma: un momento super emozionante per lui e per il pubblico.



