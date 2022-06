Striscia la Notizia, la confessione privata di Vittorio Brumotti: "Ecco perché non ho figli"

14 giugno 2022 a

Vittorio Brumotti si confessa. Il campione di bike inviato di Striscia la Notizia, in un'intervista a Grazia ha deciso di parlare del suo lato privato, la sua vita di coppia e di mostrare il Vittorio che in pochi conosciamo. Nella lunga chiacchierata apparsa sul settimanale, Brumotti spiega perché non ha ancora avuto dei figli. Le sue parole sono sincere e dirette: "Amo ciò che faccio e la mia vita è sempre stata a rischio. La mia paura non è legata a questo tipo di imprese, né alla morte. Ho paura delle brutte notizie che riguardano gli altri, sia le persone che amo e che mi sono vicine, sia quelle che non conosco. Vorrei mettere una rete per salvare tutti. Ho paura delle cose che non posso cambiare. Forse anche per questo non sono ancora padre e Annachiara non è ancora madre. Non so se reggerei a quel tipo di preoccupazioni che sono legate ai figli".

Poi spiega anche qual è il suo segreto per tenersi sempre in forma e avere un fisico scolpito: "Mangio ancora riso, pollo e verdure bollite. Un atleta deve stare attento. Sono ligure, amo anche la focaccia e Annachiara, la mia fidanzata, mi sprona ad assaggiare il cibo etnico, ma per avere gli addominali scolpiti e allenarmi bene, qualche sacrificio lo devo fare".

Infine parla anche delle sue ex: "Mi hanno aiutato a crescere e a migliorarmi. Ho avuto tre fidanzate importanti. La prima, Roberta Armani, nipote del grande stilista Giorgio, mi ha illuminato sul mondo, mi ha proiettato verso nuovi orizzonti. Erano i primi anni di Striscia e con lei ho viaggiato tanto e più conoscevo le altre culture, più al mio rientro in Italia mi sentivo piccolino. Motivo per cui non mi sono mai montato la testa. Finita quella relazione sono rimasto per anni legato all’Italia, quando stavo con la conduttrice Giorgia Palmas, ma sentivo il desiderio di tornare a viaggiare”.

