Pamela Prati: "Devastati dal dolore", dramma privato

Un momento doloroso per Pamela Prati, ex primadonna del Bagaglino. E' morto suo nipote. Ad annunciarlo è stata lei stessa che ha pubblicato un messaggio su Instagram con una foto del giovane nipote. “Oggi te ne sei andato per sempre. Siamo devastati dal dolore”, ha scritto la Prati. Sulle sua bacheca di Instagram sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio. Un dolore immenso per la showgirl che ha dovuto fare i conti con la parte più amara della vita. “Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro, mia sorella vivrà a stento senza di te”, ha aggiunto.

La Prati, visibilmente provata dal dolore, ha fatto notare quanto non sia naturale che una madre debba seppellire il proprio figlio. "Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”, ha scritto ancora Pamela. Per lei quel ragazzo era come un figlio. Decine e decine di commenti, da Manila Nazzaro a Laura Chiatti: tutti hanno fatto sentire l'affetto alla Prati che in un momento di forte difficoltà ha ritrovato l'abbraccio dei fan e del pubblico.

La Prati ha tre sorelle, Caterina, Maria e Sebastiana, al momento non si sa a chi sia figlio quel ragazzo scomparso prematuramente. La sua famiglia è devastata. Intanto, nella vita della Prati potrebbe arrivare il Gf vip: il suo nome, infatti, circola tra i papabili concorrenti. Pare che la trattativa stia andando avanti e sarebbe un ritorno nella casa di Cinecittà che l'ha vista protagonista nella prima edizione.

