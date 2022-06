Fedez e Ambra Angiolini ai ferri corti? Spunta una clamorosa voce

Francesco Fredella 27 giugno 2022 a

Fedez contro Ambra Angiolini? Tutto è possibile, adesso sembra che alla vigilia di X Factor tra i due ci sia una fortissima tensione. Forse irrisolvibile. Ma il marito di Chiara Ferragni fa chiarezza attraverso alcune Stories Instagram e racconta tutta la verità. Andiamo per gradi. Sta per arrivare X Factor, che scalda i motori per l’edizione 2022. Nel programma targato Sky ci saranno anche Ambra, Fedez, Dargen D’Amico, Rkomi. Ma secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbero stati dei problemi: tutto, però legato alle prime registrazioni del programma di Sky.

Insomma, tra l'ex di Non è la Rai, la sempreverde Ambra, e Fedez ci sarebbero forti attriti. Ma il condizionale in questi casi è sempre d'obbligo perché ad un certo punto Fedez sui social smentisce questa indiscrezione. Il rapper, forse durante le registrazioni, si è inquadrato con la giurata, commentando il tutto con un simpatico: “Facciamo nottata”. Ambra viene anche taggata e tutto fa pensare che possa esserci il sereno tra loro. Quindi una semplice voce di corridoio che poi si sarebbe ingigantita.

A X Factor, Fedez incontra anche l'amico Rkomi (legato da poco a Paola Di Benedetto). Su Instagram, alcuni giorni fa, la coppia ha ufficializzato il fidanzamento con una foto insieme e c'erano anche i Ferragnez. Una vera pioggia di like, senza precedenti.

